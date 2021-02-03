إطلاق اسم الشهيد «ياسر عصر» على مجمع مدارس طوخ

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، القرار رقم 72 لسنة 2021 بإطلاق اسم اللواء الشهيد ياسر حسن عصر، وكيل الإدارة العامة للنقل والمواصلات بوزارة الداخلية،علي مجمع مدارس طوخ للتعليم الأساسي التابع لغدارة طوخ تقديرا لشجاعته وبطولاته، حيث استشهد وهو يمنع حريقا كاد يودي بمن داخل محطة مترو مسرة بالقاهرة.حيث لقي الشهيد مصرعه خلال تدخله للسيطرة على حريق شب في هواية داخل محطة "مسرة" على خط مترو أنفاق شبرا الخيمة ولم ينظر الشهيد إلى رتبته فسارع بالمساعدة في إخماد الحريق، إلا أنه استشهد إثر سقوطه داخل الهواية بينما تم إنقاذ المئات من ركاب المترو من امتداد الحريق إلى باقي أجزاء المحطةكان اللواء الشهيد قد استشهد أثناء محاولته السيطرة على حريق بمترو الأنفاق، نوفمبر الماضي، حيث اتشحت قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية مسقط راس الفقيد بالسواد.وكانت غرفة النجدة تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة في شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، في محاولة للسيطرة على الحريق.أكد المحافظ أن القرار يأتي تقديرًا لرجال الشرطة الذين يضحون بأنفسهم من أجل الزود عن الوطن والدفاع عنه بدمائهم وأرواحهم، من أجل إعلاء القانون.