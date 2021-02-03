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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الألمانى يرفع كتيبة المساعدة ضد كورونا لـ25 ألف جندى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:17 م
الجيش الألماني
الجيش الألماني
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رفع الجيش الألماني كتيبة "المساعدة ضد كورونا" إلى 25 ألف جندي مع التنفيذ الفوري، مع استدعاء المزيد من جنود الاحتياط.

وطبقا لبيان وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء، أمرت وزيرة الدفاع الفيدرالية، أنجريت كرامب-كارينباور، بزيادة قوة "المساعدة ضد كورونا" من 20.000 إلى 25.000 جندي حاليًا.

وأضاف البيان أن الوزيرة أبلغت مجلس الوزراء بذلك في اجتماع اليوم، وقالت: "كما وعدنا، البوندسفير (الجيش الألماني) جاهز لأي طارئ لذلك أوعزت بزيادة كتيبة مساعدات كورونا إلى 25 ألف جندي. وفي الوقت نفسه، سنستدعى المزيد من جنود الاحتياط".

يشار إلى أنه حتى الآن، تلقى البوندسفير أكثر من 3900 طلب دعم من جميع الولايات الفيدرالية ومختلف الوزارات الفيدرالية. ويلتزم حاليًا ما مجموعه 17600 عضو من جميع مناطق البوندسفير كجزء من المساعدة الإدارية ويتم التخطيط للمزيد لا سيما وأنهم ينتمون إلى فرقة "المساعدة ضد كورونا"، التي تم تشكيلها مع طاقمه الإداري الإقليمي الأربعة منذ مارس من العام الماضي.

وطبقا للبيان فقد تمكّن الجنود من الانتشار بنجاح لتقديم المساعدة في الوقت المناسب وحسب الحاجة.

وتابع حتى الآن، تم الانتهاء من أكثر من 2270 مساعدة، لكن البوندسفير يتوقع أن يستمر عدد طلبات المساعدة في الزيادة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وصرحت وزيرة الدفاع بأن المزيد من المناطق الريفية والبلديات تطلب الآن المساعدة، خاصة لإجراء الاختبارات في دور المسنين ودور رعاية المسنين، لافتة إلى أن الوزارة ستواصل تقديم المساعدة بسرعة وسهولة "لذلك سيواصل الجيش الألماني اتخاذ الاحتياطات حتى لا يفاجأ".

وطبقا لبيان وزارة الدفاع الألمانية، أكدت وزيرة الدفاع الاتحادي مرة أخرى بوضوح التزام قوات الاحتياط: "نحتاج ونقدر قوات الاحتياط، لا سيما في وضع خاص مثل الوباء. جنود الاحتياط يقدمون مساهمة قيمة على الأرض في مكافحة كورونا".

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