بعد زيارة الحريري للقاهرة.. سياسي: مصر حارس أمين على مقومات لبنان

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد الرز، إن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري إلى مصر، تأتي استكمالا لجولته التي شملت دولة الإمارات العربية وتركيا وفرنسا، وتكاملا مع اتصالاته العربية والدولية التي يقوم بها لشرح الوضع اللبناني.وأضاف الرز في تصريحات لـ"الدستور": "ولا شك أن الوضع على الساحة اللبنانية يمر في أخطر مراحله، بسبب التدهور الحاصل على كل الصعد سياسيا واقتصاديا وماليا وأمنيا واجتماعيا، وهو ما تسبب به انقلاب الطبقة الحاكمة على الدستور، ووثيقة اتفاق الطائف للوفاق الوطني منذ ثلاثين عاما، لحساب نظام خاص وضعته هذه الطبقة لنفسها وتقاسمت بموجبه مقدرات الدولة، ليسود الفساد ويتعمم الانتهاك لحقوق الوطن والمواطن على حد سواء".وأعتبر أن زيارة الحريري إلى مصر كانت لابد أن تكون في افتتاحية جولاته العربية والدولية، لافتا إلى أن الدولة المصرية أثبتت على امتداد التاريخ الحديث، إنها وقفت إلى جانب لبنان في كل الأزمات التي تعرض لها منذ 75 عاما تاريخ الاستقلال الوطني وحتى الآن.تابع: "وكانت ولا تزال الحارس الأمين على مقومات الدولة الوطنية اللبنانية وكلنا يذكر المؤتمرات والمساعي التي شهدتها القاهرة، لإنهاء معاناة الشعب اللبناني وترسيخ استقراره ووحدته، وليس آخرها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلسمة جراح اللبنانيين سواء بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي أو في مواجهة جائحة كورونا قبيل بضعة أيام"، موضحا أن ذلك يؤكد أن التنسيق اللبناني الرسمي مع مصر أولا من شأنه اختصار المعاناة وتقريب الحل للأزمات التي يمر بها لبنان.