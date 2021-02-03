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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مديرة «صحة إبشواي» تتفقد الوحدات الصحية بشكل مفاجئ

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:27 م
مديرة صحة إبشواي
مديرة صحة إبشواي
الفيوم - زينب علاء
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قامت اليوم، الأربعاء، الدكتورة كلير بقطر، مديرة الإدارة الصحية بإبشواي، بزيارة مفاجئة إلى بعض الوحدات الصحية.

بدأت الزيارة بوحدة النصارية الصحية واطمأنت على تواجد الأطباء والتمريض والطاقم الإداري وعلى توافر الأدوية والأمصال وتم خلال الزيارة متابعة أعمال الرعاية الأساسية والتطعيمات وغرفة الاستقبال والطوارئ وتنظيم الأسرة والصيدلة والأسنان والمعمل ومكاتب الصحة، وتفقدت أيضا نادى الأسرة ومتابعة أعمال الرائدات، وقام فريق الصيانة بإصلاح كرسي الأسنان.

وخلال الزيارة أصدرت مديرة الإدارة تعليماتها بتحسين جودة ونوعية الخدمة المقدمة إلى المواطنين وتحديث ملفات طب الأسرة.

ثم توجهت إلى المركز الطبي الحضري بأبوجنشو للاطمئنان على سير العمل وتفقدت حجرة الاستقبال وصيدلية الأدوية وحجرة تنظيم الأسرة وغرفة التطعيمات ومكتب الصحة ونادى الأسرة وأوصت بتشكيل لجنة صيانة بالإدارة لمتابعة وتنفيذ الإصلاحات البسيطة أولا بأول وفى وقت قياسي.

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