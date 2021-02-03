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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد سعد يعود للغناء العاطفي بـ«بناقص» (فيديو)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:09 م
أحمد سعد
أحمد سعد
حسن أمين
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عاد الفنان أحمد سعد إلى لون الغناء العاطفى الدرامى، فى أغنيته الجديدة "بناقص" والتى تحكى فكرته عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طرق الصدفة.

صوّر الفنان أحمد سعد كليب أغنية "بناقص" منذ فترة فى النمسا بمدينة سالزبورج وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موتسارت وتتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة وبسلسلة من البحيرات العذبة.

وصرح سعد بأنه تم إعداد وتجهيز التصوير فى أكثر من شهر مع المخرج النمساوى إيديسون أبا كارديس وتم الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية، واستغرق تصوير الكليب يوما كاملا.

كليب "بناقص" كلمات هشام صادق وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى أشرف البرنس وهو من إنتاج شركة "مزيكا" وتم طرحه الأن على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، وعلى شاشة قناة "مزيكا".

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