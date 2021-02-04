سنعود قلعة من جديد.. جهود الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

◄ خطة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج



◄ تطوير محالج القطن



◄ إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم



◄ تدهور صناعة الغزل والنسيج في أرقام



◄ تطوير "مصر حلوان للغزل والنسيج"



يعرف عن مصر منذ سنوات طويلة بأنها أحد قلاع صناعة الغزل والنسيج، بسبب عراقة تلك الصناعة وتواجدها في مصر منذ قديم الأزل، لاسيما في محافظات مثل المحلة التي اشتهرت بتلك الصناعة، رغم الأزمات التي تحدث كل فترة.وبالرغم من التدهور الذي أصاب تلك الصناعة على فترات متباعدة ماضية، إلا أن الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية حاولت تطويرها، سواء على مستوى المصانع أو عقد الاتفاقيات مع دول العالم.واتساقًا مع ذلك، طالب النائب النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، بالاهتمام بتجارة الخدمات التي تمثل 65% من التجارة العالمية، مؤكدًا أننا نتحدث عن صناعة غير تقليدية مثل صناعة المنسوجات والغزل والنسيج الذي تعتبر مصر رائدة فيه.وشدد على أنه آن الأوان لتعظيم القيمة المضافة ورفع إنتاجيتها في مصر ورفع إنتاجية العامل وخلق "براند" جديد لمصر من خلال تطوير صناعة الغزل والنسيج، حتى تعود مصر إلى ريادتها فيها لأنها تعتبر من أهم الصناعات، وبالفعل بذلت مصر مجهود ضخم خلال السنوات القليلة الماضية من أجل رفع كفاءة مصانع الغزل والنسيج وتطوير القطاع بأكمله.وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز جهود الحكومة من أجل إعادة مصر قلعة للغزل والنسيج مرة أخرى.كانت أولى الخطوات التي اتخذتها مصر هي وضع خطة شاملة من أجل إنقاذ صناعة الغزل والنسيج، وتطوير تجارة الأقطان استندت تلك الخطة على ثلاث أهداف هي: "الإصلاح الإداري والتشريعي، مشروعات إعادة الهيكلة الفنية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة"، وخصص 21 مليار جنيهًا تكلفة لتنفيذ تلك الخطة.كما تم تطوير الكثير من محالج القطن وإعادة دمجها مرة أخرى وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة، فخلال عام 2020 الماضي تم دمج 9 شركات ما بين شركات حليج قطن أو تجارة أو كبس في شركة واحدة، إلى جانب دمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة في 9 شركات كبرى.وكانت الفيوم وبني سويف أولى المحافظات التي شهدت تطوير المحالج بها، ففي الفيوم تم تطوير 25 محلجًا للقطن وإحلال المنهار منها بمحالج جديدة وجار استكمال عملية التطوير، إلى جانب تطوير 5 محالج قطن في محافظة بني سويف.وفي آواخر عام 2020 أعلنت وزارة قطاع الأعمال أنه ستنشأ أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم باسم "المحلة1" وذلك بالتعاون بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركة ريتر السويسرية، حيث ستبلغ مساحته 80 ألف متر، وسيتخصص في إنتاج الغزول الرفيعة المصنوعة من القطن المصري.ومن المقرر أن يتم تغذية المصنع بنحو 182 ألف ماكينة غزل، ويكون إنتاجه 15 طن قطن مصري يوميًا ببذور رفيعة، و15 طن قطن مصري يوميًا ببذور سميكة، ليكون الإنتاج الإجمالي اليومي 30 طن كل يوم، إلى جانب رفع قدرات ومهارات العمال من خلال مبادرة لتدريب العمالة في مراكز تدريب خصص لها 700 مليون جنيه والتي تضمن للعمال فرص عمل وتدريب جيد للنهوض بالصناعة.وخلال عام 2020، تم تم الانتهاء من مجمع مصانع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بالروبيكى، والتى تعد صرحًا جديدًا فى صناعة الغزل والنسيج فى مصر لتوفير مجمع متكامل؛ يتوافر به كل الخدمات والمرافق، ووفقًا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.وعلى صعيد الأرقام فقد تدهورت صناعة الغزل والنسيج في مصر منذ سنوات، بعد أن كانت تحقق حوالي 10 ملايين قنطار سنويًا من القطن في الثمانينيات، تراجع إلى أقل من 2 مليون قنطار فى عام 2018، وتقلصت مساحة القطن المزروعة إلى نحو 330 ألف فدان فى عام 2018، بخسائر قدرها 33 مليار جنيه وديون 16 مليار جنيه.يذكر أن شركة مصر حلوان للغزل والنسيج ستدخل قريبًا في المرحلة الأولى من خطة التطوير الحكومية خلال إبريل المقبل، من أجل تطوير مصانعها الخاصة بالغزل والنسيج ووضع كل التجهيزات الكاملة والمعدات الحديث، لإنتاج أقمشة نسيجية تصلح للسوق المحلي.