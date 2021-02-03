استثناء شرم الشيخ ودهب من تطبيق قانون التنمية المتكاملة بسيناء جزئيًا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2012 باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء من تطبيق أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء بشكل جزئي.ونص القرار على أنه يحظر على جهات الولاية التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمدينتين، إلا بنظام حق الانتفاع مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التي يقيمها على الأرض فقط.نشر القرار في الجريدة الرسمية.