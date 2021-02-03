المغرب و«السياحة العالمية» يبحثان استعدادات عقد الجمعية العامة للمنظمة بمراكش

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولولكشفيلي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.وأفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية بأن الزيارة تأتي في إطار الاستعدادات للدورة الـ24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، المقرر عقدها في مراكش في شهر أكتوبر 2021، عقب توقيع اتفاقية بين المغرب ومنظمة السياحة العالمية بشأن تنظيمها في المغرب.وأضاف البيان أنه خلال اللقاء، استعرض بوريطة التجربة التي اعتمدها المغرب، في اطار توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، في مجال مكافحة التداعيات السلبية لجائحة (كوفيد-19)، وعزم المغرب مواصلة تعاونه مع منظمة السياحة العالمية من أجل إعادة تقويم قطاع السياحة المغربي باعتباره محركا للتنمية المستدامة.كما أكد بوريطة على إرادة المغرب في دعم جهود الأمين العام لإنعاش السياحة العالمية، والعمل بالتنسيق مع المنظمة خلال هذه الفترة الحاسمة على الصعيد الداخلي والصعيدين الإقليمي والدولي، بهدف إنعاش مستدام للسياحة العالمية.وأشار البيان إلى ما نوه به بولولكشفيلي بتمركز المغرب كوجهة سياحية رائدة في القارة الإفريقية، وهو تمركز مبني على الاستقرار وثراء التراث الثقافي وتنوع العرض السياحي المغربي.كما أشاد بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في تطوير قطاعه السياحي، مقرونة بالتأهيل المستمر لبنيته التحتية وكذلك بالجهود التي يبذلها المغرب لاحتواء انتشار (كوفيد-19) على أراضيه وتخفيف أثره السلبي على قطاع السياحة، مؤكدا التزام منظمة السياحة العالمية بدعم مخطط الإنعاش ما بعد الجائحة وبالاستراتيجية السياحة المغربية.