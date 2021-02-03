التموين تتعاقد على 480 ألف طن قمح من 4 دول

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد على 480 ألف طن قمح، فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الأقماح، على أن تصل فى فترة شحن من 15 إلى 30 مارس المقبل.وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الكميات المتعاقد عليها من مصادر مختلفة، حيث تم التعاقد على 240 ألف طن قمح فرنسى، و120 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح أوكراني، و60 ألف طن قمح رومانى.وأكدت التموين والتجارة الداخلية، أن ذلك يأتى فى إطار سياسة الوزارة فى تنويع مصادر الشراء من المناشيء المختلفة لضمان أعلى معدلات الجودة فى إنتاج رغيف الخبز البلدي، وبذلك يصل مدى الكفاية لأرصدة القمح حتى 31 يوليو 2021، بالإضافة إلى توريدات القمح المحلى التى سيبدأ توريدها اعتبارًا من 15 أبريل 2021.