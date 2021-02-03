رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير بريطانى: أنجولا قد تضطر لإعادة هيكلة ديونها خلال 2021

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:57 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال مارك بولوند، كبير محللي الأبحاث في مؤسسة "ريد إنتيليجنس" البريطانية للاستشارات المالية إنه رغم تردد الصين في شطب بعض القروض الممنوحة لدولة أنجولا، إلا أنها باتت تدرك أنه لا خيار أمامها سوى إعادة جدولة ديونها.

وأوضح بولوند أن الديون الأنجولية المستحقة لبنك التنمية الصيني تمثل حوالي ثلاثة أرباع إجمالي قيمة الديون الأنجولية المستحقة للصين بنهاية عام 2019، والتي تبلغ 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن احتياطي أنجولا من النقد الأجنبي انخفض إلى أقل من 10 مليارات دولار خلال عام 2020، بعدما بلغ ذروته بواقع 34 مليار دولار في أبريل عام 2013.

وتوقع بولوند أن يتحول موقف الصين من تأجيل الديون إلى تقبل فكرة إعادة هيكلتها إذا استمر هذا الانخفاض في احتياطي النقد الأجنبي لأنجولا، مضيفا أن: "ثمة احتمال متزايد بأن تخضع الديون لإعادة الهيكلة هذا العام".

وكان نادي باريس للدائنين قد وافق على تمديد خدمة تخفيف الديون المستحقة على أنجولا حتى النصف الأول من العام الحالي، غير أن هذه الخطوة، على حد تعبير بولوند، ليست سوى "تأجيل لاتخاذ موقف حاسم في هذا الشأن".

وذكر بولوند أن كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد أعربا عن تفضيلهما الشديد لبدء الدول المثقلة بالديون عملية إعادة الهيكلة لديونها في مرحلة مبكرة بخلاف ما سبق من أزمات، مضيفا أنه في حال استمرار السداد للدائنين التجاريين سيستمر انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لأنجولا، وذلك مع اقتراب موعد سدادها 1.1 مليار دولار خلال فبراير الجاري لأحد الدائنين المسجلين في بريطانيا.

وكانت أنجولا قد لجأت إلى الاقتراض من الصين، بعد حرب أهلية طويلة وضعت أوزارها عام 2002، نتيجة إحجامها عن الرضوخ لأي شروط ترتبط بالحصول على تمويل من الغرب، مما اضطرها لبيع المزيد من أصولها مع انخفاض أسعار النفط.

وتحصل الحكومة الأنجولية على تسهيلات ائتمانية من الصين بضمانات بترولية لتمويل استثماراتها، ولا يعني ذلك حصول أنجولا على أي سيولة نقدية.

وطبقا لليفيان ستيليان بيجو، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بجامعة بوخارست، تقدم أنجولا ما يقارب نصف صادراتها البترولية إلى الصين منذ عام 2010 مقابل القروض وخدمتها؛ وإذ تعتمد مبالغ سداد القروض الصينية على أسعار النفط وقت توقيع اتفاقية القرض، تلتزم أنجولا بزيادة كمية التصدير إلى الصين عند انخفاض أسعار النفط.

ويشير جيريت فان روين، الخبير في مؤسسة "NKC Africa Economics" بجنوب إفريقيا، إلى السعي حاليا لتطوير عدد غير كاف من مشروعات النفط الجديدة لتعويض استنزاف آبار النفط الأنجولية؛ فطبقا لتقديرات هذه المؤسسة، انخفض الإنتاج المحلي من النفط في أنجولا من 1.39 مليون برميل يوميا عام 2019 إلى 1.30 مليون برميل يوميا عام 2020.

وأضاف أنه مع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول ستضطر أنجولا إلى بيع المزيد من النفط إلى الصين ليبقى الوضع على ما هو عليه.

موضوعات متعلقة

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

السيسى يتفقد نماذج من المركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة القوات المسلحة

موسيماني: لا أمانع الرحيل عن الأهلي والعمل في أوروبا

الصور

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

image description

لـ 1196 موظفا.. جامعة أسيوط تنفذ أكبر حركة تسوية في تاريخها

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر