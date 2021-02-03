رجائي عطية يرفض دعوات انعقاد مجلس نقابة المحامين الطارئ
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:50 م
محمد جعفرطباعة
انتقد خالد أبوكراع، عضو مجلس نقابة المحامين، عدم استجابة رجائي عطية، النقيب العام، بشأن طلب عدد من أعضاء مجلس النقابة لدعوة المجلس إلى اجتماع طارئ.
وقال أبوكراع، في بيان له: نجاهد من أجل عقد اجتماع ليكون المجلس مضطلعا ببواطن الأمور، لكى يصل إلى قرارات صائبة، تحافظ على كرامة المحامين والمهنة، ولكن النقيب لا يستجيب.
وأشار: تقدم 10 أعضاء بطلب لدعوة مجلس النقابة إلى الانعقاد، ولكن النقيب لم يستجب، ونجهز الآن لاجتماع المجلس دونه، كما يتيح قانون المحاماة، وذلك لمناقشة ملفات مهمة أبرزها قضية محامى مطروح.
وقال أبوكراع، في بيان له: نجاهد من أجل عقد اجتماع ليكون المجلس مضطلعا ببواطن الأمور، لكى يصل إلى قرارات صائبة، تحافظ على كرامة المحامين والمهنة، ولكن النقيب لا يستجيب.
وأشار: تقدم 10 أعضاء بطلب لدعوة مجلس النقابة إلى الانعقاد، ولكن النقيب لم يستجب، ونجهز الآن لاجتماع المجلس دونه، كما يتيح قانون المحاماة، وذلك لمناقشة ملفات مهمة أبرزها قضية محامى مطروح.