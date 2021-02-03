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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:57 م
تصادم قطار بونش بأسيوط
تصادم قطار بونش بأسيوط
أسيوط - محمد أبو شادي:
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لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 2 آخرين إثر تصادم قطار مع سيارة نقل "ونش" بمزلقان قرية فزارة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بتصادم قطار مع سيارة نقل ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور انتقل المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، وسيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين تصادم قطار رقم 3164 القادم من القاهرة إلى أسيوط مع ونش سكة حديد رقم 1279.

وأسفر الحادث عن وفاة كل "أبوبكر. ا. ح" 42 سنة، مقيم ديرمواس، و"أيمن. ح. ع" 45 سنة مقيم منفلوط، و"محمد. ا. ب" 43 سنة مقيم قرية درنكة دائرة مركز أسيوط، وإصابة كل من "عاطف ر ج" 58 سنة و"محمد س م" 43 سنة مقيم مركز ديروط وتم نقل المصاب والجثث لمستشفى القوصية المركزي.

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