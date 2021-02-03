مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات لضباط ومعاوني المباحث

اعتمد اللواء فخرالعربي، مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات لضباط المباحث شملت نقل المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، رئيسًا لمباحث قسم أول بنها، ونقل الرائد محمد شديد، رئيس مباحث قسم قها، رئيسًا لمباحث مركز شبين القناطر.كما شملت حركة التنقلات، نقل المقدم عمرو الجزار، مفتش مباحث بنها، ليتولي رئيس مباحث المرور بإدارة المرور وتولي المقدم وائل رشاد، مفتش مباحث فرقة بنها، ونقل الرائد أحمد سامي نوار، رئيس مباحث قسم أول بنها، لقسم العمليات بمديرية أمن القليوبيةكما تم نقل المقدم أحمد شعراوي، مأمور قسم الخانكة إلى إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية.كما تم نقل النقيب محمد صلاح، معاون مباحث مركز قليوب، لمركز شرطة بنها، والنقيب محمد خالد، معاون مركز قليوب، إلي قسم الخانكة، ونقل النقيب حسين السكران، معاون مركز كفر شكر، لقسم قها.كما تم الإبقاء على المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، والمقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والرائد حازم الخيال، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد أحمد حمدي، رئيس قسم ثان بنها، والرائد يوسف الشامي، رئيس مباحث العبور.