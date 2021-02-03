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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: مستعدون للعمل مع واشنطن من أجل تعزيز الأمن العالمى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:53 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أمل موسكو في أن يؤدي اتفاق تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3) إلى التغلب على النهج السائد في تقويض آليات الحد من التسلح، مشيرة إلى استعداد روسيا للعمل مع الولايات المتحدة على تعزيز الأمن الاستراتيجي العالمي.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان اليوم الأربعاء نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "نعول على أن يؤدي التفاهم، الذي تم التوصل إليه مع واشنطن بشأن مصير المعاهدة، التي تشكل حجر الأساس للأمن الدولي، إلى التغلب على النهج السائد في السنوات الأخيرة بسبب السياسة الأمريكية المتمثل في تقويض آليات الحد من التسلح ومنع الانتشار".

وأشار البيان إلى الحاجة لجهود كبيرة لإعادة الحوار الروسي - الأمريكي في هذا المجال إلى "مسار مستقر"، مضيفا أن "روسيا مستعدة لهذا العمل، كما ندعو الولايات المتحدة إلى إظهار نهج مسئول بنفس القدر، والاستجابة بشكل بناء لمبادراتنا في هذا الصدد".٨

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