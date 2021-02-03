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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:56 م
جريدة الدستور
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عيد الحب 2021.. أجمل
ينتظر المواطنون فى جميع أنحاء العالم موعد عيد الحب لتبادل الصور والهدايا وعبارات التهنئة الخاصة بمناسبة الفلانتين، تزيد عمليات البحث على جوجل عن أجمل صور عيد الحب وذلك لتبادل التهنئة بمناسبة الفلانتين لهذا العام 2021.

موعد عيد الحب 2021 valentine day

ومن المعروف أن مناسبة الفلانتين داي "valentine day" أو عيد الحب تكون يوم 14 فبراير من كل عام، ويحتفل المصريون مرتين بعيد الحب فى كل عام، حيث يتم الاحتفال بعيد الحب فى مصر يوم 4 نوفمبر ثم يتم الاحتفال بالفلانتين داي فى جميع أنحاء العالم يوم 14 فبراير.

يتبادل المحبون الهدايا فى مناسبة الفلانتين فى جميع أنحاء العالم مثل العطور والإكسسورات والزهور، ولكن تبقي العبارات والصور الخاصة بعيد الحب لها تأثير أقوى عاطفيًا على القلوب لما تحمله من معانٍ جميلة وصادقة تجاه من نحبهم تحفر فى ذاكرتهم، ولا يعتبر الاحتفال بعيد الجب قاصرًا على الأزواج أو العشاق من الطرفين، ولكن يمكن الاحتفال الأسري بعيد الحب بين جميع أطراف العائلة بين الأب وأبنائه أو الأم وأطفالها وكذلك الإخوة والأصدقاء والزملاء فى العمل.

سبب تسمية عيد الحب بالفلانتين؟

تعود تسمية عيد الحب بعيد الفلانتين للقرن الثالث الميلادي فى عصر الإمبراطور الروماني كلوديوس الثاني، حيث كان يوجد رجل مسيحي اسمه فالنتينوس يدعو الناس للإيمان بالله وعدم الشرك به، وكان يأمر الإمبراطور الروماني الناس بعبادة 12 إلهًا من قصص الأساطير الرومانية، وكان يأمر بالقبض على أى شخص يدعو الناس للمسيحية وكان بينهم الراهب فالنتينوس الذى تم وضعه فى السجن.
خلال فترة وجوده فى الجسن علم ابنة السجان "جوليا" الكثير من العلوم والحساب رغم كونها فاقدة للبصر، وأخبرها الراهب فالنتينوس أنها إذا آمنت بالله فهذا قد يعيد إليها البصر، وبالفعل استجابت لدعوته وأثناء أدائها للصلاة عاد إليها بصرها.
وقبل إعدام فالنتينوس كتب لها رسالة لتحافظ على صلاتها وعبادتها لله ووقع عليها بـ"من فلانتين الحب الخاص بك"، وبعد ذلك تم تنفيذ حكم الإعدام يوم 14 فبراير عام 270 ميلاديًا، وقامت جوليا بزرع شجرة لوز بجوار قبره كرمز للحب والإخلاص، ولأجل ذلك أصبح يوم الرابع عشر من فبراير هو عيد الحب.

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

عيد الحب 2021.. أجمل
عيد الحب 2021.. أجمل
عيد الحب 2021.. أجمل
عيد الحب 2021.. أجمل
عيد الحب 2021.. أجمل
الفلانتين
الفلانتين
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صور عيد الحب

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