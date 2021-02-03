إنشاء جناح جديد يضم 11 فصلا بمدرسة الشهيد مختار بإسنا

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية لإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد مختار الابتدائية بقرية توماس وعافية رقم ١ على مساحة ٢٢٥م عبارة عن خمسة طوابق ليضم ٩ فصول ومكاتب إدارية بجانب إنشاء فصلين لذوي الاحتياجات الخاصة.كما تفقد أعمال إنشاء جناح جديد بمدرسة توماس الوسطى، وجار صيانة الجناح الابتدائي بإشراف من هيئة الأبنية التعليمية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.وقرية توماس وعافية ضمن مبادرة حياة كريمة ومن خلالها تم تركيب 100 عمود إنارة، ومحول كهرباء قدرة 200 ك ف أ وإمداد كابل كهرباء أرضي بطول ٨٥٠ مترًا.كما أنه جار أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب لقرية توماس وعافيه الوسطى بطول 8.5 كم بأقطار مختلفة وجار تركيب الوصلات المنزلية.