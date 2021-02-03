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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء جناح جديد يضم 11 فصلا بمدرسة الشهيد مختار بإسنا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:20 م
إبراهيم نصير رئيس
إبراهيم نصير رئيس مركز إسنا جنوب الأقصر
هدى الأمير
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تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية لإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد مختار الابتدائية بقرية توماس وعافية رقم ١ على مساحة ٢٢٥م عبارة عن خمسة طوابق ليضم ٩ فصول ومكاتب إدارية بجانب إنشاء فصلين لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد أعمال إنشاء جناح جديد بمدرسة توماس الوسطى، وجار صيانة الجناح الابتدائي بإشراف من هيئة الأبنية التعليمية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقرية توماس وعافية ضمن مبادرة حياة كريمة ومن خلالها تم تركيب 100 عمود إنارة، ومحول كهرباء قدرة 200 ك ف أ وإمداد كابل كهرباء أرضي بطول ٨٥٠ مترًا.

كما أنه جار أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب لقرية توماس وعافيه الوسطى بطول 8.5 كم بأقطار مختلفة وجار تركيب الوصلات المنزلية.

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