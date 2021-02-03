إنشاء جناح جديد يضم 11 فصلا بمدرسة الشهيد مختار بإسنا
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:20 م
هدى الأميرطباعة
تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية لإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد مختار الابتدائية بقرية توماس وعافية رقم ١ على مساحة ٢٢٥م عبارة عن خمسة طوابق ليضم ٩ فصول ومكاتب إدارية بجانب إنشاء فصلين لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تفقد أعمال إنشاء جناح جديد بمدرسة توماس الوسطى، وجار صيانة الجناح الابتدائي بإشراف من هيئة الأبنية التعليمية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.
وقرية توماس وعافية ضمن مبادرة حياة كريمة ومن خلالها تم تركيب 100 عمود إنارة، ومحول كهرباء قدرة 200 ك ف أ وإمداد كابل كهرباء أرضي بطول ٨٥٠ مترًا.
كما أنه جار أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب لقرية توماس وعافيه الوسطى بطول 8.5 كم بأقطار مختلفة وجار تركيب الوصلات المنزلية.
كما تفقد أعمال إنشاء جناح جديد بمدرسة توماس الوسطى، وجار صيانة الجناح الابتدائي بإشراف من هيئة الأبنية التعليمية وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.
وقرية توماس وعافية ضمن مبادرة حياة كريمة ومن خلالها تم تركيب 100 عمود إنارة، ومحول كهرباء قدرة 200 ك ف أ وإمداد كابل كهرباء أرضي بطول ٨٥٠ مترًا.
كما أنه جار أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب لقرية توماس وعافيه الوسطى بطول 8.5 كم بأقطار مختلفة وجار تركيب الوصلات المنزلية.