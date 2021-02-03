روسيا: دخول اتفاق تمديد معاهدة ستارت -3 حيز التنفيذ اليوم
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:10 م
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن بدء سريان اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت - 3) بين الولايات المتحدة وروسيا ابتداءً من اليوم.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم اليوم بمقر الوزارة تبادل المذكرات مع السفير الأميركي لدى موسكو بشأن الانتهاء من الإجراءات اللازمة لدخول اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) حيز التنفيذ.
وأضافت أنه بناءً على ذلك دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نفس اليوم، مشيرًا إلى أن هذه المعاهدة ستكون سارية بالشكل الذي تم توقيعها عليه، بدون تعديل أو إضافات حتى 5 فبراير 2026.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم اليوم بمقر الوزارة تبادل المذكرات مع السفير الأميركي لدى موسكو بشأن الانتهاء من الإجراءات اللازمة لدخول اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) حيز التنفيذ.
وأضافت أنه بناءً على ذلك دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نفس اليوم، مشيرًا إلى أن هذه المعاهدة ستكون سارية بالشكل الذي تم توقيعها عليه، بدون تعديل أو إضافات حتى 5 فبراير 2026.