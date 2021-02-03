روسيا: دخول اتفاق تمديد معاهدة ستارت -3 حيز التنفيذ اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن بدء سريان اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت - 3) بين الولايات المتحدة وروسيا ابتداءً من اليوم.وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم اليوم بمقر الوزارة تبادل المذكرات مع السفير الأميركي لدى موسكو بشأن الانتهاء من الإجراءات اللازمة لدخول اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) حيز التنفيذ.وأضافت أنه بناءً على ذلك دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نفس اليوم، مشيرًا إلى أن هذه المعاهدة ستكون سارية بالشكل الذي تم توقيعها عليه، بدون تعديل أو إضافات حتى 5 فبراير 2026.