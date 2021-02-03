الزراعة: التحفظ على بذور الطماطم المغشوشة فى الأسواق

أكد الدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، أنه تم تحرير محاضر غش تجاري والتحفظ على الكميات التي تم ضبطها، وإحالة جميع المحلات التي تبيع أصناف طماطم مغشوشة للمزارعين تحت مسمى بذور طماطم "025"، موضحا أن هذا الصنف غير مسجل بوزارة الزراعة أو من بين الأصناف المصرية المصرح بها في الأسواق من الوزارة.وقال "عصام" لـ"الدستور"، إنه تم تحرير محاضر غش تجاري للمخالفين طبقا للقرار الوزاري في هذا الشأن، مشيرا إلى أن العقوبة 10 آلاف جنيه غرامة وسنة حبس للمخالفين من أصحاب المحلات.