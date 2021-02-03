المصريين الأحرار يطلق مبادرة «قريتي نظيفة» لتجميل وتشجير أسوان (صور)

أطلقت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسوان، مبادرة "قريتي نظيفة" بهدف تجميل النجوع والقري وتشجير الطرقات.جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل، وإشراف زكريا هراس أمين المحافظة، ومحمود جمعة أمين التنظيم بأسوان.واستهدفت أولى فاعليات المبادرة قرى مراكز إدفو بقيادة أعضاء الحزب وبالتعاون مع المجالس المحلية.ومن المقرر تشجير ١٤ قرية بمساهمة مثمرة من الدكتور عمرو محمود محمد مدير عام عام جزيرة النباتات، ومسئول لجنة الزراعة بأمانة الحزب بأسوان.وبدأ الحزب بتنظيف قرية الحجز بحري بمركز أدفو، بالتعاون مع الجهات المحلية وأبناء القرية؛ كما وزع الحزب شهادات تكريم وتقدير للمسؤولين عن الإدارة المحلية وأبناء القرى المتعاونة لإنجاح المبادرة.