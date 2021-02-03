ارتفاع إصابات كورونا في أفريقيا لـ3.57 مليون و91 ألف وفاة

أكد "المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية" التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، بلوغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ(كوفيد-19) في القارة الأفريقية 3،579،368 ﺣﺎﻟﺔ.وأظهرت إحصائيات المركز، أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالوباء في أفريقيا سجلت 91،524 ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة في 55 دوﻟﺔ أﻋﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ.وأكد المركز أن غالبية اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء لا تزال تواصل تسجيل معدلات إصابات مرتفعة، فيما أﺑﻠﻐﺖ 20 دوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻت وﻓﺎة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ 2.2%.كان مدير "المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية"، جون نكينجاسونج، قد أكد أن القارة الأفريقية "تمر بمرحلة حرجة من تفشي الوباء"، ودعا لتوخي الحذر من انتشار العدوى مع إعادة فتح الاقتصادات واستئناف السفر.يذكر أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما يسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.