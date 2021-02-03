مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه أثناء مرور قطار ٢٠١٠ القاهرة أسوان على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق مما أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار ووفاة مساعد سائق القطار و2 من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار وجار سحب العربة من أسفل جرار القطار والاستعداد بالسكة.وناشدت الهيئة قائدى المركبات بكافة أنواعها والأفراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.