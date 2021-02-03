الأحد.. نهال عنبر تبدأ تصوير مشاهد «حتة مني»

تبدأ الفنانة نهال عنبر، الأحد المقبل، تصوير أول مشاهد حكاية "حتة مني" من مسلسل اجتماعي جديد يضم 6 حكايات مختلفة، بعد تحضيرات دامت لأكثر من 45 يوما.وقالت نهال عنبر- في تصريح لها اليوم الأربعاء- إن أحداث المسلسل تتناول قضايا "المرأة في المجتمع"، ولم يستقر صناعه على الاسم النهائي له، موضحة أن حكاية "حتة منى" التي تشارك فيها، تدور أحداث حلقاتها في إطار اجتماعي إنساني مشوق، مشيدة بصياغة السيناريست شهيرة سلام، لسيناريو الحلقات.وأثنت على إتاحة صناع العمل الفرصة لمجموعة كبيرة من الشباب للمشاركة في المسلسل لإبراز موهبتهم، مشيرة إلى أن حدوتة "حتة منى" من إخراج حسام علي، وبطولة إلهام شاهين، أحمد وفيق، إيناس كامل، مؤمن نور، حنان سليمان.ولفتت إلى أنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتصوير مشاهدها في مسلسل "الطاووس" للنجم جمال سليمان، والذي تخوض به سباق دراما رمضان المقبل 2021، مشيرة إلى أنها تجسد خلال أحداثه دورا جديدا ومختلفا بالنسبة لها، معربة عن سعادتها بالتعاون مع أبطال المسلسل وفريق العمل بالكامل.وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي إنساني يسيطر على أحداثه التشويق والغموض، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محام مخضرم يتولى إحدى القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب.مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، وسميحة أيوب، سهر الصايغ، نهال عنبر،أحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين،ومها نصار وفرح الزاهد وإخراج رءوف عبدالعزيز.