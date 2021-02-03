4 بنوك تتبنى توفير دعم الأنشطة الرياضية والشبابية بـ34 مليون جنيه

قامت 4 بنوك مصرية بتبني توفير دعم الانشطة الرياضية والشبابية للمواطنين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الاتربى، هذا وقد قام الاتحاد بدور المنسق العام للمبادرة، وتأتى تلك المشاركة انطلاقًا من دور تلك البنوك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية.وقد قام الدكتور اشرف صبحى – وزير الشباب والرياضة بتوقيع عقد الرعاية مع رؤساء البنوك المشاركة في الرعاية وهم، محمد الاتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يحيى أبوالفتوح – نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، حسين أباظة –المسئول التنفيذي الرئيسي– البنك التجاري الدولي(مصر)، وطارق فايد – رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.وجاء توقيع عقد الرعاية في اطار حرص البنوك المشاركة على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة، حيث يعتبر مجال الشباب والرياضة إحدى أهم المحاور الرئيسية التي تؤمن بها وتدعمها، نظرًا لأهمية ممارسة الرياضة واكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب "العقل السليم في الجسم السليم"، وحيث تمثل أنشطة وزارة الشباب والرياضة أهمية قصوى للدولة، حيث أن أغلبها مشروعات قومية وكون الشباب يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع المصري ولتحقيق الأهداف التي تسعى اليها الدولة من تشجيع ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية للمواطنين، وتهدف المبادرة الى رعاية عدد من مراكز التدريب لمدة ثلاث سنوات في محافظات القاهرة، الفيوم، بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان؛ وتتضمن مراكز التدريب عدد من الملاعب لتغطية العديد من الأنشطة الرياضية بهدف تنمية وتطوير مستوى اللياقة البدنية للأفراد بتلك المحافظات.كما تتضمن الرعاية مشروع قطار الشباب والذي يهدف لتنظيم رحلات ترفيهية وتثقيفية لجميع فئات الشباب من مُختلف محافظات الجمهورية باستخدام القطار من محطة سكك حديد مصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر وأسوان، ويبلغ عدد المستفيدين 15 ألف شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية على مدار سبعة أشهر خلال العام، بواقع 500 شباب وفتاة في الفوج لعدد 30 فوج،بالإضافة الى رعاية مهرجان ابداع والذي يشارك فيه (149) جامعة ومعهد وأكاديمية حكومية وخاصة بالإضافة لطلاب أكاديمية الشرطة، ويصل عدد مجالات التسابق إلى (23) مجال (أدبية – علمية – فنية)، ويصل عدد المستفيدين من المهرجان الى 40 ألف طالب وطالبة.وتأتى مشاركة البنوك المصرية الأربعة لرعاية الانشطة الرياضية والشبابية لوزارة الشباب والرياضة استكمالًا لدورها الرائد في دعم الشباب المصري والرياضة المصرية، نظرًا لما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصري، هذا وتحرص البنوك الأربعة دائمًا على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.