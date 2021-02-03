جامعة المنوفية تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا بالكليات

اجتمع مجلس الدراسات العليا بجامعة المنوفية، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة أعضاء اللجنة.وناقشوا خلال الاجتماع خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا للعام الدراسي الجديد والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحماية الدارسين وأعضاء هيئة التدريس من عدوي فيروس كورونا.وأعلن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا أنه تم تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا بكل كليات الجامعة، على أن تبدأ بعد انتهاء إجازة نصف العام.وصادقت اللجنة على محضر اجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعي السابق والحالي، إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية.