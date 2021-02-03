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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع كنافة بدون ترخيص بالبحيرة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:12 م
ضبط مصنع كنافة
ضبط مصنع كنافة
البحيرة معوض هويدى
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تمكن مكتب مراقبة الأغذية بمركز شرطة مركز بد التابع لمديرية الصحة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع لإنتاج الكنافة والقطايف يدار بدون ترخيص وغير مستوف للاشتراطات الصحية، ويشكل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين.

وتبين أن المصنع تفتح دورة المياه الخاصة به مباشرة على صالة الإنتاج، بالإضافة إلى استخدام دورة المياه في تخزين المواد الخام، واستخدام أوعية غير صالحة للاستخدام الآدمي في عملية الإنتاج.

وتم ضبط كمية من المنتج النهائي من الكنافة والقطائف معبأة ومعدة للتداول بالأسواق غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لتغيير خواصها الطبيعية ولوجود علامات التلف والفساد.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1593 لسنة2021 جنح مركز شرطة بدر، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كما تمت مخاطبة مجلس مدينة بدر لإصدار قرار إيقاف تشغيل والغلق بالطريق الإداري للمصنع لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم علي الصحة العامة ولحين توفيق أوضاعه.

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