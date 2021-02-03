انهيار منزلين بالمنوفية دون وقوع إصابات

انهار منزلان من الطوب اللبن متجاوران في شارع سيدي عريس بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، دون وقوع إصابات بشرية، ويأويان أكثر من ١١ شخصا أصبحوا بلا مأوى.وتلقت محافظ المنوفية إخطارا من رئاسة مركز منوف بانهيار عقارين تقطن فيهما أسرة المواطن "هاني ماجد علي أبوشوشة" 37 عامًا، ومساحته 70 مترًا، وأسرة السيدة "نادية عبدالباسط الجندي" أرملة تعول 3 أولاد ووالدة زوجها المتوفى، ومساحته 20 مترًا.وأكد الأهالي أن الأسرتين كانتا متواجدتين لحظة الانهيار، الأسرة الأولى مكونة من 7 أشخاص والثانية من 4 أشخاص أيتام وسيدة مُسنة، حيث سقط المنزل الأول، وتسبب في انهيار واجهة المنزل الآخر الصغير بجانبه، مؤكدين أن الحالة المادية للأسرتين سيئة، وباتوا الآن مُشردين بأبنائهم مضطرين للبيات في منازل الجيران، لعدم وجود مأوى.تم تحرر محضر رقم 453 إداري قسم شرطة منوف لسنة 2021، وأحالته للنيابة العامة والتي بدورها أرسلت خطابًا إلى رئاسة مدينة منوف لإرسال مختص لمعاينة المنزل محل الحادث والواقعة لحصر حجم الضرر الناجم عن الانهيار.