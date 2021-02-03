واشنطن تؤكد إحراز تقدم في فتح الطريق الساحلي بليبيا

أكد وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش، في اتصال، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الملحق العسكري الأمريكي، أنه تم إحراز تقدم في إعادة فتح الطريق الساحلي الذي دعت إليه اللجنة العسكرية المشتركة.وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان مساء اليوم، عبر صفحتها على موقع فيسبوك أن النمروش أكد أيضا وجود تقدم فيما يخص تجنب إغلاق الصادرات من بعض الموانئ النفطية نتيجة للقضايا المتعلقة برواتب حرس المنشآت النفطية.وهنأ السفير الأمريكي النمروش وجميع الليبيين على التقدم المحرز في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف نحو تسمية سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة في الأيام المقبلة.