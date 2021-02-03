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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين الإسكندرية» تستعد لانطلاق الأوكازيون الشتوى 7 فبراير

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:12 م
الأوكازيون
الأوكازيون
هبه عويضه
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قال المهندس محمود القلش معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي بالإسكندرية، إن المديرية تستعد لاستقبال موسم التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي».

وأكد أن المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اجتمع مع أحمد عبدالحميد مدير الرقابة التجارية، وشدد على إحكام الرقابة التجارية على المحلات التجارية أثناء فترة الأوكازيون والذى ستبدأ فعاليته يوم الأحد القادم الموافق 7 فبراير ولمدة شهر كامل، على أن يكون لكل محل أسبوعين وفقا لقرار معالى الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بذلك.

كما أكد حرصه على تطبيق القرار الوزاري حيث يتم إلزام المحلات المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة التجارة الداخلية كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بالثمن الفعلي للسلع قبل التخفيضات.

يذكر أن إدارة التجارة الداخلية بالمديرية قد قامت بتحرير العديد من المخالفات المتعلقة بإعلان بعض المحلات عن أوكازيونات وهمية قبل بداية الفعاليات الرسمية له وذلك خلال الفترة الماضية.

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