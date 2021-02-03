وكيل «صحة المنوفية» يتفقد دار الأطفال المعثور عليهم بميت خاقان

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، دار الأطفال المعثور عليهم بالمركز الصحي بميت خاقان للاطمئنان عليهم.وأكدت الدكتورة آلاء صبحي، مديرة إدارة المركز الصحي بميت خاقان، أن دار الأطفال المعثور عليهم تستقبل الأطفال حديثي الولادة والضالين والمعزولين عن ذويهم من سن الولادة أو تواجدهم حتي نهاية السنة الثانية من أعمارهم ويتم الإشراف على الدار من قبل الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة ومديرية إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة الدكتورة مروة فتحي، ومديرة الإدارة الطبية بشبين الكوم.