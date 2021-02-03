تشكيل لجنة لمراجعة عقود المنتفعين فى مشروع المليون ونصف المليون فدان

قرر اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، تشكيل لجنة من المكاتب الاستشارية القانونية المتخصصة لمراجعة العقد المبرم بين الشركة والمنتفعين وملحقاته، بهدف تحقيق المصلحة الفضلى لأطراف العقد، وذلك في مشروع المليون ونصف المليون فدان.وطالب اللواء عمرو عبدالوهاب في بيان اليوم جميع المنتفعين ببذل الجهد لزراعة الأرض والإبلاغ عن أي معوقات لحلها وزراعة أراضيهم.