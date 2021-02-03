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تحقيقات

في ضهرك.. القصة الكاملة لـ«برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:47 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
سمر مدحت
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توليّ وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما شديدا بالأمهات لاسيما الحوامل والمرضعات، وتحاول أن توفر عليهم الكثير من الأشياء وتضع في طريقهم تسهيلات عديدة للحفاظ على حقوقهم في التغذية السلمية ونشأة أطفالهن في مجتمع أفضل.

ومن خلال البرامج والمبادرات الاجتماعية وجدت التضامن طريقها إلى الأمهات وأطفالهن في الصغر، لإحداث تنمية حقيقية للأجيال القادمة، والعمل على تنشأتهم بصورة سليمة صحيًا واجتماعيًا على الأصعدة كافة التي يحتاجها الطفل في ذلك السن.

ولعل آخر تلك المبادرات كان برنامج "الألف يوم الأولى في حياة الأطفال"، الذي تحدثت عنه مؤخرًا نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلين حد أقصى.

وأوضحت أنه يتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيم للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء، ولقد استهدف البرنامج في عام 2019-2020 إجمالي 41،000 أم بتكلفة بلغت 56،68 مليون جنيه.

ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي، كما يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، لمدة 90 يوما تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

ولكن كثيرًا من الأمهات لا يعرفن ذلك البرنامج وماهيته وأين بدأ وما الاستفادة الحقيقية التي من الممكن أن تعود عليهن منه؟ "الدستور" في التقرير التالي تستعرض القصة الكاملة لبرنامج "الألف يوم الأول في حياة الأطفال" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

في البداية تعرف الوزارة فترة الألف يوم، بأنها منذ الولادة حتى الفطام أي مرور عامين على الطفل، واعتمدت تلك الفترة تحديدًا لأنها أهم فترة يمكن تغذية الطفل فيها ونقص الغذاء يؤدي إلى أضرار في النمو والجسد ربما لا يمكن علاجها لأن بعضها يدخل في العقل والمعرفة وتؤثر عليه طوال حياته.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمن الغذائي للطفل، من خلال الدعم النقدي الذي تقدمه الوزارة في التموين للأمهات المعيلة ما يزيد فرص الغذاء لدى الأطفال، كما يركز البرنامج على رعاية الأم الصحية طوال فترة الحمل لتنبيهها بأسس الغذاء الصحيحة التي تضمن صحة جيدة للأطفال وحتى الولادة ومرور عامين.

كما يستمر البرنامج فى متابعة التغذية السليمة للأم والطفل بعد الولادة ومتابعة النمو، والتشديد على سبل تنظيم الأسرة بعد الولادة، والاهتمام برعاية الأم والطفل ٦ ـ ٢٤ شهرًا، وإدخال الأغذية التكميلية بعد ٦ أشهر، والاستمرار فى الرضاعة الطبيعية حتى عمر السنتين.

وهناك عدة شروط لا بد من توافرها حتى تستفيد الأم من ذلك البرنامج وهي كالآتي: "سكن الأم في إحدى المحافظات المستهدفة من البرنامج، أن تكون مُسجلة فى برنامج تكافل، وأن تكون حاملًا أو مرضعة، ألا يكون لديها أكثر من طفلين، أن يكون حملها الحالي هو في ثالث أطفالها على الأكثر".

وإلى الآن بلغ عدد المستفيدات من البرنامج خلال عام 2020 نحو ٤٠ ألف سيدة حامل أو مرضعة، في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا، ولازال المشروع قيد التجربة لمدة 6 شهور قادمة حتى يتم استهداف محافظات آخرى بعد الانتهاء.

يذكر أن أهمية المشروع تكمن في الأرقام الفزعة عن سوء التغذية في مصر، حيث أنه وفق وزارة الصحة ٤٠٪ فقط من الرضع دون سن الستة أشهر يتم إرضاعهم طبيعيًا، وأن أكثر من ثلث وفيات الأطفال لها علاقة بسوء التغذية، كما أن نسبة ٢١٪ من الأطفال دون سن الخمس سنوات يعانون من التقزم، فضلًا عن أن ٢٥٪ من الأمهات يعانين من فقر الدم ومن نقص فيتامين A ونقص اليود، و٤٨٪ من النساء يعانين من زيادة الوزن أو السمنة، وهو الأمر الذي ينعكس على الأطفال ويعوق استمرار حياتهم لا سيما في المدارس.

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