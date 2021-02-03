محافظة الجيزة: ضبط 31 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك

نجحت الأجهزة الرقابية بمحافظة الجيزة في ضبط 31 طن لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي في حملات موسعة خلال يناير المنصرم، داخل ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات قبل طرحها بالأسواق للمواطنين، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين.وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب سلامة المواطنين مؤكدًا على استمرار الحملات لضبط المخالفين.ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدي لأى مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري إنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بأجمالي مضبوطات ٣١ طن لحوم ومصنعات لحوم ومصنعات دواجن وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي علي مستوي المحافظة شملت مناطق " العمرانية والجيزة والوراق وإمبابة وأوسيم وكرداسة وأكتوبر والبدرشين.