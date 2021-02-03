بدء تطعيم أطقم السويس الطبية بمستشفيات الصدر والحميات بلقاح كورونا

كشف الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه بدأ اليوم تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، بمستشفى العزل بالحميات والصدر.وشهد البرعي فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية، وتسجيل كل تلك البيانات على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات.يأتي ذلك بناء على الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة بتلقي كافة الأطقم الطبية للقاح، وأوضحت وزارة الصحة أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها.