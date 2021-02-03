حنين حسام من السجن إلى الرقص مرة أخرى (القصة الكاملة)

- بداية حنين حسام:

- بداية آزمة حنين حسام:

- اتخاذ الإجراءات ضدها:

- تحرك وزارة الداخلية:

- بيان النائب العام:

- انكار حنين حسام كل التهم:

- الحكم بالحبس:

- حكم البراءة:

- خلع الحجاب والرقص مرة أخرى:

على مدار الشهور الماضية أصبح أبليكيشن التيك توك مصدر اتهام لبعض الفتيات من نشطائه وكان أبرزهم "حنين حسام" الاسم الأكثر شهرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعى وليس التيك توك فقط، بسبب صورها وفيديوهاتها واتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والدخول على أبليكيشن يحض على الدعارة.بدأت حنين حسام الطالبة بكلية الآثار بجامعة القاهرة بتصوير فيديوهات على موقع تيك توك وبعد شهرتها عليه بدأت بتصوير فيديوهات رقص على مواقع التواصل الاجتماعي الانستجرام والفيسبوك.قامت حنين ببث فيديو على حساباتها الرسمية موقع تيك توك وعلى موقع الفيسبوك تحث فيه الفتيات اللاتي لا يقل سنهن عن 18 عاما، بالاشتراك معها فى برنامج wezzo وlikee وفتح كاميرات هواتفهم المحمولة من داخل غرف نومهم والتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلون عليها أسبوعيا.سبب ذلك الفيديو لها انتقادات واسعة على السوشيال ميديا وبرامج التوك شو، واستمر الجدل بسبب الفيديو الذى طالبت فيه بانضمام 20 فتاة لوكالتها بتطبيق Likee، الأمر الذى سبب انتقادات واسعة واتهمها الجميع بتسهيل الدعارة للفتيات.قام رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت بإحالتها إلى التحقيق والشئون القانونية في الجامعة، لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية، وقال في بيان على الصفحة الرسمية لجامعة القاهرة إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات في الجامعة بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية وفور تلقى الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدًا أنه على الفور تم إحالة الطالبة للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إجراءاتها القانونية وأعلنت عن ضبطها حنين حسام لأنها تحرض على الفسق والفجور والدعارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب أن حنين دعت البنات للاشتراك فى مجموعة أسمتها "الوكالة" عبر تطبيقات تواصل اجتماعى لتظهر بهم الفتيات فى بث مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له مقابل مبالغ مالية، مستغلة فترة الحظر بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.واعتبرت ان ذلك يفضى إلى أحاديث غير سوية بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءات جنسية بينهم فى غرف مغلقة للتحاور تنتهى إلى تحريض على الفسق، وأن الفتيات يدفعن إلى إثارة الرجال بأفعال منافية للآداب سعيًا وراء رفع نسبة متابعى البث إلى حد معين اشترطته الشركة المالكة عليهن لحصولهن على المقابل المادى الذى وعدن به.أصدر السيد النائب العام بيانا أمر فيه بالتحقيق معها فيما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعى، على أن تعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها وحبسها على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهما، بعد مواجهتها بدليل جديد أسفر عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة.أنكرت حنين أمام النيابة كل تلك الاتهامات قائلة إنها تعاقدت منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيق ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة وان مديرة الشركة صينية الجنسية أرسلت إليها تعاقد بسبب زيادة متابعيها وهو ان تصور شهريا نحو عشرين مقطع لنفسها مقابل تقاضيها نحو أربعمائة دولار شهريا تتم بتحويلات بنكية.فى يوليو الماضي وبعد تداول القضية بالجلسات أمام المحكمة تم الحكم بحبس حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهما 300 ألف جنيه، لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتحريض على الفسق، وفي أغسطس الماضي قررت محكمة جنايات القاهرة، تأييد قرار التحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام، المتورطتين فى قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، ومنعهم من التصرف فى أموالهما.في يناير الحالي برأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.ظهرت حنين حسام بعد إخلاء سبيلها بدون الحجاب، وأغلقت جميع حساباتها عبر موقع تيك توك من قبل النيابة لكنها ستقوم بعمل حساب الكترونى جديد، من خلال فيديو من حساب صديقها الدكتور فادي بدوي، وأكدت انها ستأخذ فترة من الراحة.وبعد خروجها من السجن قامت حنين حسام بتصوير فيديوهات راقصة مرة أخرى مع أصدقائها على أغانى مهرجانات شعبية احتفالا منها بالبراءة.