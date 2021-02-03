القصة الكاملة لمنتجع الطود السياحي المزمع إنشاؤه في الأقصر

مدينة المئة باب ومدينة الشمس كثير من الألقاب أطلقت على مدينة الأقصر، أحد أشهر المعالم السياحية في مصر والعالم، والتي كانت عاصمة لمصر في عهد الفراعنة.تجذب المدينة آلاف من السائحين سنويًا، واهتمت الحكومة في السنوات الأخيرة بتطويرها لتتلاءم مع مكانتها السياحية، فطورت البنية التحتية من شوارع وكباري، كما اهتمت بإنشاء مشاريع سياحية جديدة، تساعد في جذب مزيد من الاستثمارات، وآخرها مشروع الطود السياحي.الدستور تعرض في السطور التالية القصة الكاملة لمشروع الطود السياحي.منذ ساعات قليلة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المساحة المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، ناحية محافظة الأقصر، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013، لإنشاء منتجع الطود السياحي، على هضبة الطود، وفق مخطط استراتيجي يستهدف الاستفادة من المقومات الجاذبة لهذه المنطقة الواعدة لتنشيط السياحة في الصعيد، لتصبح المساحة المخصصة للهيئة 1247.17 فدان تقريبًا.كانت بداية المشروع عام 2014 عندما أعلنت محافظة الأقصر عن طرح مشروعات هضبة الطود السياحية في جنوب المدينة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، بعد أن انتهت من وضع عمليات المخططات التفصيلية للهضبة، واعتماد مليوني جنيه كمرحلة أولى لشق طريق يربط الهضبة بشبكة الطرق بالأقصر، يتبعها مرحلة ثانية بتكلفة مليوني جنيه، وذلك تمهيدًا لطرح مشروعات الهضبة أمام المستثمرين.وهدفت المحافظة من وراء المشروع إلى جذب مزيد من الاستثمارات السياحية للأقصر، وإقامة مشروعات تساعد في جذب السياحة العربية، والترفيهية، بجانب السياحة الأوروبية والثقافية ولتنويع منتجها السياحي، والخروج من نمط السياحة الثقافية الذي عرفت به إلى أنماط سياحية ترفيهية.وساهمت السياحة الثقافية في جذب آلاف من السائحين لمدينة الأقصر سنويًا، فشهدت حركة تنشيط السياحة في عام 2019 ازديادا واسعا فبلغ معدل الحجوزات غرب مدينة الأقصر طفرة كبيرة بإجمالى 7000 إلى 8000 آلاف سائح يوميا، وبلغ عدد السائحين الذين زاروا الأقصر خلال شهرين أغسطس وسبتمبر نحو نصف مليون سائح، بينهم أكثر من 50 ألف مصرى، رغم ارتفاع درجات الحرارة.وكان هذا الموسم هو الأفضل للمحافظة منذ عام 2011 حيث شهد رواجًا كبيرًا وانتعاشة فى الحركة السياحية، فبلغ معدل إنفاق السائح خلال الموسم الحالى تراوح بين 70 و120 دولارًا، بينما كان يتراوح فى المواسم السابقة بين 20 و30 دولارًا.ومع بداية 2020، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن طرح هضبة الطود في الأقصر وساحل بحيرة قارون وقطع من الأراضي على المستثمرين في البحر الأحمر.ويتكون مشروع "منتجع الطود السياحى" الذي يقع على هضبة الطود جنوب الأقصر على طريق الأقصر أسوان الزراعى على بعد 5 كم تقريبا من كوبرى الأقصر العلوى على النيل، من 1700 فدان، وتتكون مرحلته الأولى من 933 فدان، ويهدف لإقامة 18 مشروعًا فندقيًا تضيف 4500 غرفة جديدة للطاقة الفندقية بالأقصر، ويضم المشروع حمامات سباحة وملاعب فروسية ومناطق خضراء بهضبة الطود، وإقامة أكبر تجمع سياحى من فنادق وقرى سياحية ذات الخمس نجوم، ومركز للخدمات السياحية ومناطق ترفيهية وخدمات عامة ومنطقة إسكان عاملين، وعمل شبكة من الطرق الداخلية والمساحات الخضراء وتبلغ مساحة المشروع خمسة مليون متر مربع تقريبًا.