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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ السويس يستقبل وفد هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:37 م
محافظ السويس
محافظ السويس
كريم أنور
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التقى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، في إطار التكامل والتعاون بين محافظة السويس والجهات البحثية.

ضم الوفد الدكتور عبد العزيز بلال أستاذ الأراضي ورئيس شعبة التطبيقات الزراعية والدكتور السيد سعيد محمد رئيس قسم التربة والدكتورة مني الغزوني مدير مكتب المنح والمشروعات والتدريب بالهيئة.

حضر اللقاء الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وذلك في اطار إعداد الدراسات اللازمة لتحقيق مشروع استزراع 60 ألف فدان بنطاق محافظة السويس في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة مليون ونصف المليون فدان.

وتطرق الحديث إلى بحث دور الهيئة في دراسة اجود الأراضي، وكذلك مكان المياه الجوفية بالمنطقة، وإعداد دراسات للتراكيب المحصولية المقترحة وفقا لظروف التربة ونوع المياه الصالحة للزراعة.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر أن توجيهات فخامة الرئيس بتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المقدرة بـ 520 الف متر مكعب يومي، وأكد المحافظ على وفد الهيئة بضرورة بذل كل الجهود لاختيار أفضل مكان لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الزراعي تخدم زراعة الأراضي المقترحة.

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