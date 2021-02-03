ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل بيع سيارات بالإسكندرية

أمرت نيابة الجمرك بالإسكندرية، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب في محل بيع سيارات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.وكان قد تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد المحال التجارية بالطابق الأرضي بالعقار رقم 10 بشارع أبو وردة، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق.وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمحل لبيع السيارات بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه بسبب حدوث ماس كهربائي، دون حدوث أي إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار.وتحرر محضر بقسم شرطة الجمرك، واخطرت النيابة العامة التحقيقات.