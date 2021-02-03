القوات السعودية والأمريكية ينفذان تمرين «الصداقة 2021»

نفذت القوات البرية الملكية السعودية، مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي تمرين "الصداقة 2021م" والذي يقام افتراضيًا عبر الاتصال المرئي.ومثلت القوات البرية السعودية بالتمرين إدارة التدريب والعقائد العسكرية بالقوات البرية وقيادة المنطقة الشمالية الغربية، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".ويهدف التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك وتطوير عملية القيادة والسيطرة أثناء العمليات وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات البرية الملكية السعودية والقيادة الوسطى للجيش الأمريكي وتوثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين الصديقين.