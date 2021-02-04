منال جلال: لدي مفهوم مختلف عن النسويات الشائعة.. وأكتب من أجل الإنسانية (حوار)

- بعد أعمالك الإبداعية الأربعة.. كيف ترين الجدوى من كتابة الأدب؟



- عن الكتابة والكاتبة العربية والمصرية في مسار السرد الروائي، ما هو تقييمك للمشهد الإبداعي الروائي -

في السنوات العشر الأخيرة؟



- عن الجوائز العربية كالبوكر وكتارا والطيب صالح وزايد وغيرهم، ماذا تفيد الجوائز وماذا تضيف للكاتب، وهل هي ظاهرة تتجلى بالأدب.. تقييمك لهذا المسار ؟



- تكتبين القصة والرواية وترسمين لوحات تشكيلية بليغة، فما هي أقرب المسارات الإبداعية قربًا إلى نفسك، وتريين فيها سلوتك ومفهومك للخلاص ؟



- عن المشهد السردي أو الإبداعي العربي والخليجي، من من الأسماءالمصرية أو العربية توقفت عند عناوينها، الكاتبة منال جلال ؟



- عن المرأة والحرية في الحياتي والمعيشي والثقافي الإبداعي الكتابي.. كيف ترصدين واقع المشهد أو -

الخارطة من خلال الصوت النسوي؟



- تقيمين خارج مصر منذ فترة من الزمن فكيف تريين، مفهوم الغربة والعزلة والوحدة من خلال تجربتك الحياتية والإبداعية؟



عن لذة العشق في التلاقي الروحي والنفسي والأهم الكتابي الإبداعي، عن الغربة وسفر الأحلام والتحقق وتلك المواقف المحزنة والمخيبة في انعدام النقد الأدبي، عن الكتابة النسوية أو الأنثوية، تتحدث الكاتبة الروائية والقاصة منال جلال لـ«الدستور»، خاصة وقد احتفي بها مؤخرا من قبل إمارة دبي، وتم تكريمها لتحقيقها بأعمالها أعلى نسبة توزيع أعلن عنها في حفل منتدى «الكتابات الجديدة».في الواقع أنا أكتب لكي أكون إنسانيًا أجمل وكي يكون العالم أجمل، ولأرتب الفوضى بداخلي، ولأشارك غيري أسئلتي وزاوية رؤيتي للواقع وأحلامي، وأعتقد أني نجحت في ذلك إلى حد كبيرأراه واعدًا ومحتشدًا بأسماء مهمة ومبدعة من الكتاب الشباب، وتجاربهم الإبداعية مدهشة وتستحق الثناء، رغم كثرة من يكتبون ولا علاقة لهم بالكتابة الإبداعية إلا أني سعيدة بزملائي المبدعين، وبالنسبة للكاتبات فهناك أيضًا مبدعات ولكن يخفت صوت إبداعهن وسط هدير النسويات الصارخة بلا معنى.لاشك أن الجوائز تفيد الكاتب ماديًا القيمة المالية لها كبيرة، وتفيده أيضًا من حيث تسليط الضوء عليه وبمثابة دعاية كبيرة لكتاباته، وكثير من دور النشر التى رفضت أعماله سابقًا تلهث خلف عمله القادم لينشر بواسطتها. أما تأثير ذلك على الأدب نفسه فليس ذي بال فستظل هناك أعمال أدبية عظيمة لكتاب مغمورين لم تمكنهم الظروف من التقدم للجوائز أو تؤازرهم دعاية كافية للتعريف بأعمالهم، ولذلك فالأدق أن نقول أن الجوائز تؤثر في ( الحركة الأدبية ) وليس الأدب، فهي تساعد على ازدهار الحركة الأدبية ولكنها تظل سلاحًا ذو حدين، فقد تقوم بتعريفنا بأعمال أدبية عبقرية وربما ساهمت في نشر أعمال لا ترقى لإن تصنف كأدب وبذلك تكون قد ساعدت في انحدار الذوق الأدبي.الرواية.. دائمًا ما أجد تدفقًا سرديًا كلما أمسكت بالقلم لأكتب، لا يمكن أن تحتويه قصة قصيرة أو قصيدة نثرية، ولا شكل سردي يستطيع أن يستوعب حيرتي وقلقي وتمثلاتي للعالم من حولي وجموحي في اللغة السردية وقوة التخييل كالرواية، وهي وحدها، الرواية، التى تروي ظمأي للحكي.من السعودية أتوقف عند الكاتب الكبير المبدع عبد الرحمن منيف والرائع عبده خال، وأتوقف أيضًا عند الراحل السوري حنا مينه والروائي الليبي إبراهيم الكوني والمغربي محمد شكري والعراقية إنعام كجه جي والعبقري السوداني الطيب صالح ومواطنه الشاب حمور زيادة والجزائري سعيد خطيبي والمغربي طارق بكاري، والتونسي شكري المبخوت واللبنانية جنى فواز الحسن والفلسطيني الراحل إميل حبيبي.لدي مفهوم قد يكون مختلفًا عن النسويات الشائعة، فأنا أرى أن المرأة من الطبقة العليا والطبقة المتوسطة تملك إرادتها في اختيار ما تريده، ولديها سلطة على حياتها، ومجتمعها رغم أنه محافظ فهو يتقبل ذلك، ولكن المشكلة تظهر في الطبقات الفقيرة والمهمشة حيث إجبار الفتيات، وخصوصًا القاصرات، على الزواج ضد رغبتهن، وعدم استكمال تعليمهن ومشاكل الختان ومعاملة المرأة على أنها أدنى من الرجل في كل شيء وما يستتبعه من ضرب وإهانة وإجبارفي العلاقة الزوجية وتقبل خيانات الزوج وما يسمى بجرائم الشرف...الخ وأرى أن الفقر هو المسؤول الأول عن غياب حرية المرأة وما يستتبعها من مشاكل وجرائم في حقها. وهذا ما أحاول توضيحه وفضحه في أعمالي الروائية متفادية الضجيج والبكائيات التى بلا معنى والخطابية والمباشرة التى تقتل العمل الفني وهو الفخ الذي تقع فيه كثير من الكاتبات للأسف فتبدو الرواية كخطاب هجومي ضد الرجل في المطلق.- كيف تقيمين حالات ومدارس وأشكال النقد الأدبي وهذا من خلال تعامل النقاد مع كتاباتك ؟لم أحظ بنقد من ناقد متخصص، لأي من أعمالي حتى الآن، وقد يرجع ذلك لبعدي عن الساحة الأدبية ولكثرة الأعمال المطروحة وقلة النقاد الذين يعملون في دوائرهم المقربة من الكتاب. ولكن من خلال متابعتي لنقد أعمال زملاء فالنقد حالته أسوأ من الكتابة ومتأخر عنها ومتكلس، والنقاد الحياديون ذوو الكفاءة قلة.سأخبرك سرًبعد أعمالك الإبداعية الأربعة، كيف ترين الجدوى من كتابة الأدب ؟ا أنا منذ كنت طفلة وأنا أشعر بالإغتراب حتى وأنا في أحضان الوطن والأهل، فالغربة روحية وفكرية قبل أن تكون مكانية، ولا أدري هل لهذا علاقة بكوني كاتبة تمارس فعل كتابة القصص والحكايات منذ هذا الوقت البعيد، وما يستدعيه ذلك من رغبة في الإنفصال عن العالم الواقعي وتكوين رؤية جديدة للمجتمع من حولي على الورق، وكيف كان الأطفال في سني يلعبون بألعاب مختلفة بينما كنت ألهو أنا بالكلمات وتشكيل الجمل ومصائر شخصيات حكاياتي. أما عن العزلة فنعم وفرها لي السفر والبعد عن الوطن والأهل بمصر وهي قد وفرت لي وقتًا للتركيز على تأملاتي الداخلية وإبداعي أكثر ولكنها حرمتني من الإختلاط والإنتشار في الوسط الأدبي.وتبقى الوحدة صوتًا للألم في داخلي رغم أن وسائل الإتصالات والوسائط الإجتماعية التي ننغمس فيها الآن توحي بعكس ذلك لكن الحقيقة أننا وحيدون خلف شاشات هواتفنا وفضاءاتنا الإلكترونية، نحن أكثر وحدة مما كان أجدادنا وأكثر وحدة من إنسان الكهف، الوحدة هي قدر الإنسان الذي لا مفر منه، كالموت.