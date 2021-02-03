مقتل 3 من الحرس الوطني الأمريكي إثر تحطم مروحية

قتل 3 أفراد من الحرس الوطني الأمريكي، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في ولاية إيداهو الأمريكية.وأوضح مسئولون عسكريون، أن طاقم الطائرة كان في رحلة تدريب عادية قبل أن ينقطع الاتصال بالمروحية، حسب شبكة "ABC" نيوز الأمريكية.وأشار كريستوفر بوردرز، المتحدث باسم الحرس الوطني في إيداهو، إلى أن الطقس وقت الحادث كان ثلجيًا، والمروحية سقطت في منطقة جبلية.يذكر أن مروحية عسكرية أمريكية سبق أن سقطت مؤخرا في دونكان وقتل اثنان من طاقهما في شهر ديسمبر الماضي.