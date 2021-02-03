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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

النيابة العامة تأمر بتسليم تمثال الإسماعيلية لوزارة الآثار

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:38 م
تمثال الإسماعيلية
تمثال الإسماعيلية
مصطفى دياب
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قررت نيابة مركز الإسماعيلية تسليم تمثال أثري إلى وزارة الآثار لوضعه في أحد المتاحف الحكومية بعد ضبطه قبل بيعه خلال الأيام الماضية.

قالت مصادر في وزارة الآثار، إن التمثال الذي ضُبط بمركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية أثري وأثبتت لجنتين من الخبراء الأثريين إحداهما من وزارة الآثار وأخرى من منطقة الإسماعيلية للآثار أثرية التمثال، وتسلمت النيابة العامة نسخة منه.

وضبطت وحدة مباحث أبوصوير، برئاسة الرائد أحمد جمال تمثالا أثريا بمنطقة زراعية بدائرة المركز، قبل نحو عدة أيام.

وتلقى اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية، يفيد بوجود معلومات حول قيام أحد الأشخاص بمحاولة بيع ضخم يشتبه في أثريته.

وبتكثيف التحريات، تبين أن التمثال تم استخراجه من منطقة أثرية غير معلومة إلى الآن منذ فترة طويلة، ونُقل إلى الإسماعيلية ودُفن في منطقة زراعية.

ورصد ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير قيام المتهم بالتواصل مع أحد الأشخاص بمحاولة تسهيل بيع التمثال لآخرين، بعد محاولات إخفائه لفترة طويلة.

ونجحت حملة موسعة بإشراف العقيد محمد فيصل، رئيس فرع غرب، ومشاركة النقباء أشرف الصوالحي وعبدالرحمن مسلم وأحمد طلبة وأحمد رضا من القبض علي المتهم.

وبتضييق الخناق على المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بمحاولته بيع التمثال واصطحب ضباط البحث الجنائي لمكان إخفائه.

واكتشف الضباط أن التمثال ضخم يصل وزنه إلى طن و700 كيلو، فيما تحفظت الشرطة عليه وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتشتهر مدينة أبوصوير بوجود العديد من المناطق الأثرية وخاصة تل المسخوطة علي بعد 2 كيلو من المدينة.

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