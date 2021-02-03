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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

على خطى «أحمد وزينب».. «أحمد ونهى» في السجن

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:19 م
أحمد ونهى
أحمد ونهى
سارة ساويرس
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أثارت مجموعة من الفيديوهات، لليوتيوبرز أحمد ونهى، من البحيرة، الكثير من الجدل عبر فضاء السوشيال ميديا، حيث غضب بعض المتابعين في مركز حوش عيسى بالبحيرة حيث مكان إقامتهما، عقب تداول هذه الفيديوهات التي وصفوها بأنها تقدم مشاهد تمثيلية إباحية، عبر موقع "اليوتيوب".

• القبض على "أحمد ونهى"

ومن ثم ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، القبض على "أحمد ونهى"، أمس، لاتهامهما بالتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب العامة للمجتمع، من خلال تصوير فيديوهات خادشة للحياء العامة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التربح.

على خطى "أحمد وزينب"

لم تبدأ نهى في خطوة تقديم محتوى، عبر يوتيوب، إلا لتحقيق الأرباح الكبيرة، على خطى اليوتيوبرز "أحمد وزينب"، وهذا ما كشفته تحقيقات النيابة، حيث جاءت اعترافات "نهي" أمام النيابة العامة لتكشف عن أهدافها قائلة: "كنا بنمثل، كنا عايزين نكون أغنيا زي زي اليوتيوبر أحمد وزينب، كله تمثيل" مشيرة إلى أنها نهي تكبر اليوتيوبر، أحمد بحوالي 7 سنوات كما تكبر مُصور مقاطع الفيديو الذى يدعى نادر، بـ 4 سنوات.


• اتهامات يواجهها اليوتيوبرز أحمد ونهى

يواجه "أحمد ونهى" تهمة بث مقاطع فيديو عبر موقع اليوتيوب، خادشة للحياء، وأيضًا مشاهد تنمر على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تحقيق أرباح مادية.


• "يوتيوب" كمصدر ربح عالمي

وحال أحمد ونهى حال الكثير من اليوتيوبرز، الذين يقدمون محتوى، قد يكون هادف في بعض الأحيان، وقد يكون عبثي في أحيان أخرى، فخلال السنوات السابقة، أصبح موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من أهم مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، لأنه يقدم المحتوى لجميع الفئات العمرية والاجتماعية، كما أصبح واحدا من أهم مصادر الربح العالمية، فتجاوز عدد أصحاب القنوات وصانعي المحتوى على "يوتيوب" ٤٤ مليونا ونصف المليون، وفقًا لموقع Socialblade""، يحققون ملايين المشاهدات بشكل يومي، ولهم ملايين من "الفلورز".

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