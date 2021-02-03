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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ضمن برنامج «التنمية الثقافية».. حفلات غنائية ومسرح وصالونات أدبية في فبراير

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:09 م
قطاع صندوق التنمية
قطاع صندوق التنمية الثقافية
آلاء حسن
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انتهى قطاع صندوق التنمية الثقافية من إعداد البرنامج الثقافي والفني الذى يقدمه بمراكز الإبداع الفني التابعة له خلال شهر فبراير الجاري، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يستمر العرض المسرحي "سينما مصر" بمركز الإبداع الفني في الثامنة مساء أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، العرض بطولة خريجي الدفعة الثانية بأستوديو المواهب لقسم التمثيل، رؤية وإخراج الفنان الكبير خالد جلال.

كما تستمر بقاعة السينما بمركز الهناجر عروض نوادي السينما: الهندية، الإفريقية، نادى سينما المرأة، بالإضافة إلى عروض الكارتون المصري وأفلام المدرسة العربية للسينما والتليفزيون.

ويحتفى بيت الغناء العربي بشارع المعز بالمواهب الصاعدة بتقديم مجموعة جديدة من الأصوات الفائزة بمسابقات "الصوت الذهبي" يوم الخميس 18 فبراير قيادة الفنان الدكتور مدحت عبد السميع.. كما يستمر الشاعر الكبير احمد عبد المعطى حجازي في تقديم صالونه الشهري ببيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، ويقيم بيت العود العربى حفل جديد للفنان "مينا جمال" وفرقته الموسيقية فى السابعة مساء السبت 27 فبراير، ومجموعة متميزة من المؤلفات على آلة العود بمقر البيت ببيت الهراوى خلف الجامع الازهر.

وفى اليوم نفسه؛ يقدم المؤرخ والكاتب الصحفي محمد الشافعي أمسية جديدة من أمسيات صالون "ذاكرة الوطن" بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، بالإضافة إلى استمرار الورش والمعارض الفنية لطلبة المركز والمترددين عليه من الأطفال والكبار وأصحاب الهمم، وتستقبل قبة الغوري بشارع الازهر مجموعة من عروض فرقتي: رضا والقومية للفنون الشعبية، بالإضافة إلى حفل جديد من حفلات "رسالة سلام" رؤية الفنان انتصار عبد الفتاح.

وفى منطقة القلعة، يستمر قصر الأمير طاز في تقديم ورش الانشاد الديني والابتهال تحت إشراف المنشد محمود التهامي يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع، بالإضافة إلى ورش "إعداد الممثل والحكي" و"الغناء والكورال" وللمتخصصين من المعماريين والمهتمين يقدم بيت المعمار المصري بمقره بدرب اللبانة بميدان القلعة ندوات بعنوان: "رحلة مع التصميم" مع المعماري احمد حسام سعفان و"العمارة والعلوم الإنسانية" يقدمها المعماريان محمد عماد فريحة وأحمد حمدي عبد العظيم.

وخلال شهر فبراير أيضا يبدأ طلبة الدفعة الثانية بمبادرة "صنايعية مصر" التدريب على الحرف التراثية بمقر مركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط مع استكمال طلبة الدفعة الأولى مقرراتهم في خلال الفترة من الاحد للخميس أسبوعيا، بالإضافة الى الدارسين بمنحة "بيت جميل" بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز البريطانية للفنون التقليدية أيام السبت والاثنين والأربعاء.

وبالإسكندرية؛ تقام العديد من الأنشطة المتنوعة بمركز الحرية للإبداع، حيث تقام ندوات لمناقشة الإصدارات الأدبية: "وكأنى الكائن الأصلي" للشاعر مدحت منير، "بوح في الزمان لا المكان" للدكتور محمد شحاتة، "العازف" للكاتبة غادة صلاح الدين وكتاب "البلاغة الجديدة والنص الشعرى" للدكتور محمد زيدان، بالإضافة إلى ندوات: "التنمية المستدامة 2030" و"التنوير في الفكر العربي الحديث".

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