«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية

كسبنا صلاة النبي:



صلاة النبي كلها مكسب:



اللي تكسب به العب به:



بيعه كلها مكاسب:



كما أن للخسارة أمثال في الحارة المصرية، هناك أيضًا أمثال تخص المكسب، نسردها في السطور التالية.يقال هذا المثل حين لا يستمع الشخص إلى ما يفيده من المتحدث إليه، ذلك لأنه لم يقل شيئًا مهمًا ولم يضيف أي جديد، وهو يُعادل عبارة «نورت المحكمة» التي جاءت على لسان الفنان نظيم شعرواي للفنان عادل إمام في مسرحية «شاهد مشافش حاجة»، حين قال «كانت رقاصة وبترقص»، والتي تحولت إلى عبارة دارجة في الحارة المصرية، ورغم أن المصريون حين يقولون «كسبنا صلاة النبي» لا يقصدون التقليل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا المثل من الأمثال السيئة في الحارة المصرية.ربما جاء هذا المثل أو هذه العبارة ردًا على المثال السابق «كسبنا صلاة النبي»، ويُأتي على لسان التجار، حين يستعرض التاجر تجارته أمام الزبون، فيقول الأول «صلى على النبي وصلاة النبي كلها مكسب» كنوع من التمهيد لعرض البضاعة.يقال هذا المثل أحيانًا بصيغة أخرى «اللى تغلب به العب به»، وهو مثل انتهازى بطبيعة الحال، ومعناه «الغاية تبرر الوسيلة»، حيث التحلل من أية مبادئ أو أخلاقيات، فالمصلحة هى الأساس وما غيرها لا قيمة له، ذلك لأن المتحدث ينصح المتحدث إليه أن يسلك كل الطرق وإن كانت ملتوية ليصل إلى أهدافه.تأتي هذه العبارة دومًا على لسان الباعة المتجولين أثناء عرض بضاعتهم في وسائل المواصلات أو في الشارع، وتُقال أيضًا وإن كانت بصورة أقل في الأمور الحياتية، حين يقف المرء بين عدة أمور لا خسارة فيها وتقال هذه العبارة بصيغة أخرى «كده كسبان وكده كسبان».ومن هذه السطور نعرف أن المصريين لا يستخدمون كلمة المكسب فيما يتعلق بالتجارة فقط بل في أمورهم الاجتماعية دومًا ما نسمع عبارات «اكسب فلان» و«اللي متحتاجش وشه النهارده بكره تحتاج قفاه».