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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كسبنا صلاة النبي».. قصة هذا المثل ومشتقاته في الحارة المصرية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:37 ص
الحارة المصرية
الحارة المصرية
يسرى أبو القاسم يكتب
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كما أن للخسارة أمثال في الحارة المصرية، هناك أيضًا أمثال تخص المكسب، نسردها في السطور التالية.

كسبنا صلاة النبي:
يقال هذا المثل حين لا يستمع الشخص إلى ما يفيده من المتحدث إليه، ذلك لأنه لم يقل شيئًا مهمًا ولم يضيف أي جديد، وهو يُعادل عبارة «نورت المحكمة» التي جاءت على لسان الفنان نظيم شعرواي للفنان عادل إمام في مسرحية «شاهد مشافش حاجة»، حين قال «كانت رقاصة وبترقص»، والتي تحولت إلى عبارة دارجة في الحارة المصرية، ورغم أن المصريون حين يقولون «كسبنا صلاة النبي» لا يقصدون التقليل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا المثل من الأمثال السيئة في الحارة المصرية.

صلاة النبي كلها مكسب:
ربما جاء هذا المثل أو هذه العبارة ردًا على المثال السابق «كسبنا صلاة النبي»، ويُأتي على لسان التجار، حين يستعرض التاجر تجارته أمام الزبون، فيقول الأول «صلى على النبي وصلاة النبي كلها مكسب» كنوع من التمهيد لعرض البضاعة.

اللي تكسب به العب به:
يقال هذا المثل أحيانًا بصيغة أخرى «اللى تغلب به العب به»، وهو مثل انتهازى بطبيعة الحال، ومعناه «الغاية تبرر الوسيلة»، حيث التحلل من أية مبادئ أو أخلاقيات، فالمصلحة هى الأساس وما غيرها لا قيمة له، ذلك لأن المتحدث ينصح المتحدث إليه أن يسلك كل الطرق وإن كانت ملتوية ليصل إلى أهدافه.

بيعه كلها مكاسب:
تأتي هذه العبارة دومًا على لسان الباعة المتجولين أثناء عرض بضاعتهم في وسائل المواصلات أو في الشارع، وتُقال أيضًا وإن كانت بصورة أقل في الأمور الحياتية، حين يقف المرء بين عدة أمور لا خسارة فيها وتقال هذه العبارة بصيغة أخرى «كده كسبان وكده كسبان».

ومن هذه السطور نعرف أن المصريين لا يستخدمون كلمة المكسب فيما يتعلق بالتجارة فقط بل في أمورهم الاجتماعية دومًا ما نسمع عبارات «اكسب فلان» و«اللي متحتاجش وشه النهارده بكره تحتاج قفاه».

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