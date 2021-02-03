«الأرثوذكسية» تحتفل بذكرى استشهاد القديس بجوش

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى استشهاد القديس بجوش.ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، المزيد عن ذكرى استشهاد القديس بجوش، إلا أن الكنيسة اكتفت بذكر اسمه في القداس الإلهي نظرا لاعترافها بها في مجمع قديسيها.