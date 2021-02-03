القمامة والمخلفات الطبية يحاصران شوارع القناطر الخيرية (صور)

سيطرت حالة من الغضب بين أهالي مدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، خاصة بعد انتشار القمامة بالشوارع بالقرب من أحد المستشفيات، والتي تحوى المخلفات الطبية التي تشكل خطرًا كبيرًا على عمال النظافة والأطفال.ورصدت عدسة «الدستور» وجود أدوات طبية مستعملة ملقاة بأحد الشوارع بمدينة القناطر الخيرية، حيث عبر أحد المواطنين عن استيائه بإلقاء العيادات والمستشفيات والمراكز والمعامل الطبية بالمخلفات في الشوارع دون النظر إلى ما ستتسبب به من أضرار لدى المواطنين خاصة عمال النظافة.وناشد آخر المسؤولين بضرورة التدخل لرفع أكوام القمامة التي تحاصر المارة بالشوارع، حيث ينبعث منها الروائح الكريهة وانتشار الذباب والحشرات والأمراض، مطالبا الجهات المعنية بضرورة التدخل لحل الأزمة حتى لا تتسبب في كارثة خاصة قيام الدولة ببذل جهود كبيرة للحد من انتشار الفيروس المستجد.