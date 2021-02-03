رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القمامة والمخلفات الطبية يحاصران شوارع القناطر الخيرية (صور)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:55 م
شوارع القناطر الخيرية
شوارع القناطر الخيرية
حسام عسل - تصوير: محمد ديبو
طباعة
سيطرت حالة من الغضب بين أهالي مدينة القناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، خاصة بعد انتشار القمامة بالشوارع بالقرب من أحد المستشفيات، والتي تحوى المخلفات الطبية التي تشكل خطرًا كبيرًا على عمال النظافة والأطفال.

ورصدت عدسة «الدستور» وجود أدوات طبية مستعملة ملقاة بأحد الشوارع بمدينة القناطر الخيرية، حيث عبر أحد المواطنين عن استيائه بإلقاء العيادات والمستشفيات والمراكز والمعامل الطبية بالمخلفات في الشوارع دون النظر إلى ما ستتسبب به من أضرار لدى المواطنين خاصة عمال النظافة.

وناشد آخر المسؤولين بضرورة التدخل لرفع أكوام القمامة التي تحاصر المارة بالشوارع، حيث ينبعث منها الروائح الكريهة وانتشار الذباب والحشرات والأمراض، مطالبا الجهات المعنية بضرورة التدخل لحل الأزمة حتى لا تتسبب في كارثة خاصة قيام الدولة ببذل جهود كبيرة للحد من انتشار الفيروس المستجد.

موضوعات متعلقة

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

النيابة العامة تأمر بتسليم تمثال الإسماعيلية لوزارة الآثار

رئيس الوزراء يتفقد منطقة الأبراج والحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية

الصور

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

image description

لـ 1196 موظفا.. جامعة أسيوط تنفذ أكبر حركة تسوية في تاريخها

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

في تحقيقات «الفيديو الخادش للحياء».. انهيار نهى: «احنا كنا بنمثل»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر