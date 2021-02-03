دينا فاروق عضوًا بمجلس إدارة «النهار» و«ميديا لاين»

قرر علاء الكحكى، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار ومالك شركة ميديا لاين، تعيين دينا فاروق عضوا لمجلس إدارة شبكة قنوات النهار وميديا لاين، لما تتمتع به من خبرات كبيرة في مجال التسويق والدعاية والإعلان في السنوات الأخيرة.يذكر أن دينا واحدة من الخبراء في هذا المجال، وأضافت له الكثير، فإنها عملت على مدار ٢٠ عامًا فى مجال الدعاية والتسويق الإعلانى للمحطات التليفزيونية، وشاركت في تسويق المحتوى الإعلانى لمعظم المحطات الفضائية وأبرزها تليفزيون دريم ٢٠٠٣ ثم شبكة راديو وتليفزيون العرب art لمدة خمس سنوات، قبل أن تنضم لشبكة تليفزيون الحياة لمدة خمس سنوات منذ عام ٢٠٠٨ ل ٢٠١١.وانضمت دينا إلى شبكة قنوات النهار منذ انطلاقها في ٢٠١١ وحتى الآن، وشاركت إلى جانب عملها في التسويق الإعلانى في اختيار المحتوى الجاذب للمشاهد والمعلن، كما قامت بالتعامل مع الوكالات الدولية والمحلية وكبرى الشركات المصرية والعالمية.