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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبداري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:53 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اللقاء الاستعراضي، ومناقشة مشروع "تحديث المخططات الاستراتيجية العامة للتجمعات العمرانية بمركز البداري" في إطار المخطط الاستراتيجي للمركز.

وجاء ذلك بحضور الدكتور راندا جلال خبير الدراسات الإقليمية ومنسق المشروع، والمهندس حلمي محمد عيد رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس خالد بكر رئيس المركز الإقليمي للتخطيط العمراني بأسيوط، والمهندسة إيمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي ووكلاء الوزارة ومسئولي الجهات المعنية المختلفة، وعدد من المواطنين.

وتم استعراض مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية العامة، والحيز العمراني والمشروعات الخدمية المستقبلية، بمركز البداري، التي تحقق هدف المخطط والخطة التنموية وأثر توسعة بعض الشوارع وزيادة عروض الطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة بما يطابق القوانين العامة والإجراءات القانونية والقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة تمهيدًا لاعتماد تلك المخططات؛ ثم عقد حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع ومسئولي القطاعات المعنية والمدعوين باللقاء وذلك لمناقشة وطرح الأسئلة والوقوف على آرائهم والمجتمع المدني ومدى قابليتهم للمشروع وما سيتم تنفيذه في الخطط التنموية والمستقبلية في كافة القطاعات خاصة في القطاعات الخدمية.

وأكد المحافظ، على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن للحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي، لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما سيتم الانتهاء منه كمخططات استراتيجية وتفصيلية لمدن ومراكز المحافظة بما يلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية، مشيدًا بما يتم من مشروعات قومية وخدمية في القطاعات المختلفة والجهود المبذولة من قبل الدولة والممثلة في الجهاز التنفيذي للمحافظة في العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة ووضع حلول لمشاكلهم بمراكز المحافظة المختلفة طبقًا للإمكانات المتاحة ويتوافق مع القوانين والصالح العام.

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