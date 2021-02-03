الاتحاد يكتسح المقاصة برباعية قبل مواجهة الزمالك

اكتسح فريق الاتحاد السكندري نظيره مصر للمقاصة، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم، الأربعاء، على ملعب الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.





افتتح أهداف زعيم الثغر الجامايكي روماريو ويليامز، في الدقيقة الـ19، بعد تمريرة محمد الصباحي على يسار منطقة الجزاء للمهاجم الخالي من الرقابة أمام المرمى، فسدد الأخير الكرة بقوة لتصطدم بالحارس محمود حمدي، وتسكن الشباك، وأكدت تقنيه فار صحة الهدف بعدما رفع حامل الراية مشيرا إلى أن الهدف أوفسايد.



