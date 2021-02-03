وكيل «تعليم الفيوم» يناقش مع مديري الإدارات الاهتمام بعناصر الجودة

اجتمع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مع مديري الإدارات التعليمية مسئولي الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية بمركز مصادر التعليم بديوان المديرية.أكد وكيل الوزارة، على ضرورة زيادة عدد المدراس المستهدفة للتقدم للحصول على الجودة خلال العام الحالي.وطالب مسئولي الجودة بضرورة مشاركة التوجيهات الفنية المختلفة ورؤساء الأقسام بالتعليم الابتدائي، والإعدادي والثانوي في التعرف على عناصر الجودة وتحقيقها ومعايير ونشر ثقافة الجودة.وأكد وكيل الوزارة على أن تحقيق الجودة يتم من خلال محاور مثل الفاعلية التعليمية والتنمية المهنية المعلمين وتطوير المدارس من خلال تعزيز نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور.وأكد وكيل الوزارة على أهمية المشروع الوطني للقراءة وتفعيله على مستوى جميع مدارس الإدارات التعليمية.